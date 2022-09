Tausende Einsatzkräfte bei Trauerfeier der Queen Die wohl größte Sicherheitsoperation Londons

Die Sicherheitsvorkehrungen sind mit nichts zu vergleichen, was vorher war: In London sorgen am Tag der Trauerfeier 10.000 Polizisten für Ordnung. Auf den Dächern sind Scharfschützen positioniert.