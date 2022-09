»Wie so viele dachten wir, Du würdest für immer hier sein. Und wir vermissen Dich furchtbar.« Mit diesen emotionalen Worten haben sich die Queen-Enkelinnen Beatrice und Eugenie von ihrer verstorbenen Großmutter verabschiedet. In einem gemeinsamen Brief schrieben die Töchter von Prinz Andrew an ihre »liebste Grannie«.