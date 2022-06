12 / 12

Königin Elizabeth dagegen genoss die Show. In den kommenden Tagen sind weitere Festlichkeiten geplant. Am Freitag etwa findet ein Gottesdienst statt. Den Abschluss der Feierlichkeiten am Sonntag bildet ein Jubiläumsfestzug in London. Start ist um 14.30 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr MESZ). Mit dem Festzug sollen ikonische Momente aus der Herrschaft der Königin zum Leben erweckt und die sich verändernde Gesellschaft in den vergangenen 70 Jahren präsentiert werden. Der Höhepunkt: die Nationalhymne »God Save the Queen«.