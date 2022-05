»Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, freuen sich und fühlen sich geehrt, mit ihren Kindern an den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Königin im Juni teilzunehmen«, heißt es in einer Erklärung. Es wird das erste Mal sein, dass die Queen ihre elf Monate junge Urenkelin Lilibet trifft, die nach dem familieninternen Spitznamen der Monarchin benannt ist.

Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan werden im Juni an den Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum von Königin Elizabeth II. teilnehmen. Das bestätigt ein Sprecher des Paars.

Die Feierlichkeiten beginnen am 2. Juni mit der Parade »Trooping the Colour« im Herzen Londons und sollen mehrere Tage dauern. Gefeiert wird dabei auch der Geburtstag der Queen. Seit dem 21. April ist Elizabeth II. 96 Jahre alt. Zuletzt hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, deswegen ist unklar, an wie vielen Veranstaltungen sie teilnehmen wird.