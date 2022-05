Der Koch der Königin, Royal Chef Stefan Pappert, 44, versorgt Queen Elizabeth II. auch mit Keksen. »Wenn sie nach London fahren muss, ist ein bisschen was eingepackt. Da haben wir ein paar Cookies mit drin in der Handtasche. Da hat sie Säfte dabei und Wasser«, sagte der gebürtige Fuldaer der Nachrichtenagentur dpa. Der Deutsche kümmert sich nicht nur um das leibliche Wohl der Queen, sondern auch das ihrer Hausgäste etwa auf Schloss Windsor.

Pappert kennt damit natürlich auch die Essgewohnheiten der britischen Royals. »Prinz Harry zum Beispiel war schon immer anders. Er mochte einfaches Essen«, sagte Pappert in einem Interview mit dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. Auch an Prinz Philip erinnert sich Pappert gerne: »Er kam öfter zu uns und wollte wissen, was es für die Angestellten gab – und hat sich manchmal für das Personalessen entschieden.« Er habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt, so Pappert.