Queen Elizabeth II. ist tot

Am 31. August 1997 kommt Diana im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Großbritannien trauert um sie. An einem milden Spätsommertag Anfang September tritt schließlich die Königin vor die Kamera und spricht live zu ihrem Volk, es wird die vielleicht wichtigste Rede ihres Lebens. Sie wendet sich als »Königin« und »Großmutter« an die Menschen und sagt: »Seien wir alle dankbar für jemanden, der viele, viele Menschen glücklich gemacht hat.« Lesen Sie hier mehr dazu, wie die Queen ihre schwerste Krise meisterte .