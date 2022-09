Prominente zum Tod von Elizabeth II. »Die Welt wird jemanden wie sie nie wieder sehen«

Die britische Fußballlegende David Beckham erinnerte bei Instagram an die Hingabe der Queen. »Bis zu ihren letzten Tagen diente sie ihrem Land mit Würde und Anmut«. Die Queen habe mit ihrer Führung inspiriert und in schweren Zeiten Trost gespendet, schrieb Beckham zu einem Schwarz-Weiß-Foto der jungen Elizabeth. »Wie am Boden zerstört wir uns alle heute fühlen, zeigt, was sie den Menschen in diesem Land und auf der ganzen Welt bedeutet hat.«

Der britische Musiker Elton John ist eng mit der Königsfamilie verbunden. Zum Tod der Queen schrieb er nun , er sei »gemeinsam mit dem Rest des Landes tief traurig«. Sie habe das Land mit Anmut, Anstand und Wärme geführt. »Queen Elizabeth war von Kindheit an bis heute ein großer Teil meines Lebens und ich werde sie sehr vermissen.«