Wird die Nationalhymne geändert?

Ja, die Nationalhymne Großbritannien richtet sich nach dem Geschlecht des jeweiligen Herrschers. Der Text der Hymne von Großbritannien stammt aus dem Jahr 1745. Seit dem 19. Jahrhundert wird das Lied offiziell genutzt. Immer wenn das Geschlecht des Monarchen sich ändert, wird auch der Text angepasst. Es heißt nun also nicht mehr »God save the Queen«, sondern »God Save the King«. Es wird wohl allerdings einige Zeit dauern, bis sich jeder daran gewöhnt hat.

Hier der gesamte Text der neuen Hymne:

God save our gracious King!

Long live our noble King!

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us:

God save the King!

O Lord our God arise,

Scatter his enemies,

And make them fall:

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix:

God save us all.

Thy choicest gifts in store,

On him be pleased to pour;

Long may he reign:

May he defend our laws,

And ever give us cause,

With heart and voice to sing,

God save the King!

Bekommt Großbritannien neue Flaggen?

Gut möglich. Die königliche Standardflagge ist gevierteilt. Sie wird immer gehisst, wo der Monarch residiert. Die von der Queen Elizabeth II. verwendete Version enthält ein Viertel, das Schottland darstellt (ein zügelloser Löwe), eines für Irland (eine Harfe) und zwei, die England darstellen (drei vorbeiziehende Löwen), aber keines für Wales. Diese Version wurde lange verwendet, bevor Wales seine eigene Nationalflagge hatte, die 1959 anerkannt wurde. Die Flagge von Charles könnte ein walisisches Element enthalten.

Zudem müssen Tausende von den Flaggen, die mit einem goldenen, gestickten EIIR versehen sind, ersetzt werden, berichtet der »Guardian«. EIIR ist die königliche Chiffre von Queen Elizabeth II. Flaggen mit diesen Buchstaben wehen zum Beispiel vor Polizeistationen oder auf Marineschiffen. Auch die Fahne der Feuerwehr enthält die Initialen der Königin.