Mampfen zu Ehren Ihrer Majestät

14.27 Uhr: Landesweit feiern die Briten bei gemeinsamen Picknicks das 70. Thronjubiläum ihrer Queen. Im Londoner Cricket-Stadion The Oval nahmen Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Herzogin Camilla an einem «Jubilee Lunch» teil, sie schnitt dabei eine Torte an. Aus Filz war ein sechs Meter langes Kuchenbuffet aufgefahren worden.

Angesichts dieser Opulenz sollte man nicht vergessen, dass sich in weiten Teilen der Welt eine durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hervorgerufene Hungerkrise täglich verstärkt. Aber das ist natürlich der Punkt bei Pomp und Prachtentfaltung der Monarchie an sich: Eskapismus.