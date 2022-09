D-Day +2: Mögliche Überführung nach Edinburgh

Vom Landsitz Balmoral sollen die sterblichen Überreste der Königin in die offizielle schottische Residenz der Queen, in den Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, überführt werden. Mit dem Auto dauert die Fahrt etwa drei Stunden.

D-Day +3: Abschied von Schottland

Am Montag könnten die schottischen Untertanen der Queen in Edinburgh Gelegenheit erhalten, bei einer Prozession zur St. Giles-Kathedrale von der Monarchin Abschied zu nehmen. Dort ist ein Gottesdienst mit Mitgliedern der königlichen Familie geplant. Der Weg zwischen Palast und Kirche ist nicht weit – beide Gebäude verbindet die sogenannte Royal Mile.

In der Westminster Hall in London soll es derweil zu einer Gedenkfeier für die Verstorbene kommen. Charles III. begibt sich auf eine fünftägige Reise durch das Vereinigte Königreich. Als Erstes besucht er Schottland, in den folgenden Tagen Nordirland und Wales.

D-Day +4: Rückkehr nach London

Der Sarg der Königin soll von Edinburgh nach London überführt und in den Buckingham-Palast gebracht werden.

D-Day +5: Vom Palast zum Parlament

In einer Prozession wird der Sarg vom Palast zum Parlament gebracht. In Westminster Hall wird er drei bis vier Tage lang aufgebahrt.

Die Öffentlichkeit kann dort 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin nehmen. Laut Behördenangaben werden mehr als eine Million Menschen erwartet. Die Abfertigung der Menschenmassen trägt ebenfalls einen Decknamen: »Operation Feather« – Operation Feder. Unter den Besuchern werden auch hochrangige Vertreter der Royals erwartet. Traditionell wachen einige Verwandte zeitweise auch am Sarg.

D-Day +6: Probe für den Staatsakt

Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für den finalen Abschied von Elizabeth II. Auch eine Probe für den finalen Prozessionszug in die Westminster Abbey wird laut britischen Medien durchgeführt.

D-Day +7 bis +10: Ausländische Staatschefs treffen ein

Während das Volk noch am Sarg trauert, werden die ersten ausländischen Staatschefs bereits zum Ende der kommenden Woche in London erwartet. Sie sollen der großen Trauerfeier in Westminster Abbey, voraussichtlich am 19. September, beiwohnen. Das Gotteshaus fasst rund 2000 Besucher.

Bei der abschließenden Zeremonie soll der Sarg der Königin in einem Trauerprozession in die Kirche im Herzen Londons gebracht werden. Die wichtigsten Mitglieder der royalen Familie werden dabei direkt hinter dem Sarg gehen. Das britische Militär wird die Straßen für den Trauerzug flankieren.

Ihre letzte Ruhestätte soll Queen Elizabeth II. schließlich in der George VI. Memorial Chapel, einem Anbau der St. George's Chapel auf Schloss Windsor, finden. Dort wurden auch ihre Mutter und ihr Vater beerdigt. Auch die Asche ihrer Schwester, Prinzessin Margaret, befindet sich in dem Gebäude. Der Sarg von Elizabeths Ehemann Philip, der im Juni 2021 verstorben war, soll dann von seinem bisherigen Ort, dem Royal Vault in der St. George's Chapel, zur Queen verlegt werden.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es in der Bildunterschrift, die Operation für die Vorbereitungen im Fall des Todes der Queen sei nach der Tower Bridge benannt. Tatsächlich geht es um die »Operation London Bridge«. Wir haben Unterschrift und Bild angepasst.