Queen Elizabeth II. muss dieses Jahr erneut eine wichtige Tradition der Royal Family auslassen. Die 95-Jährige nimmt nicht am Ostergottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor teilt. Das berichteten mehrere britische Medien. Über die Gründe wird nur spekuliert, als wahrscheinlich gilt, dass die greise Königin, deren allgemeiner Gesundheitszustand von Familienmitgliedern zuletzt als stabil und gut bezeichnet wurde, in ihrer Mobilität stark eingeschränkt ist. »Wie Sie sehen, kann ich mich nicht bewegen«, hatte die 95-Jährige jüngst über ihre Probleme gesagt und bei Audienzen und auf kurzen Wegen Gehhilfen benutzt.

Der Tradition entsprechend verschenkten der Thronfolger und seine Frau Sondermünzen an Bedürftige sowie Menschen, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben. Welche Familienmitglieder am Sonntag erscheinen, ist bislang nicht bekannt, doch auch Charles und Camilla werden nicht dabei sein.

Die Queen, die in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum begeht , hatte zuletzt mehrere Veranstaltungen abgesagt, sich aber beim Gedenkgottesdienst für ihren 2021 gestorbenen Ehemann Prinz Philip in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie gibt aber aus ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London virtuelle Audienzen .

Bei dem Gedenkgottesdienst war sie am Arm ihres Sohnes Andrew erschienen – was in der britischen Öffentlichkeit für Unmut gesorgt hatte, gilt der Prinz doch aufgrund seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal als persona non grata.