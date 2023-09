Kurz vor erstem Todestag Royal-Fans gedenken Queen Elizabeth II. mit Corgi-Parade

Um die 20 Fans des britischen Königshauses haben sich im Zentrum von London getroffen, um der am 8. September 2022 gestorbenen Elizabeth II. zu gedenken. Zu diesem Anlass hatten sie Hunde mitgebracht – Corgis, wie die Queen sie ihr Leben lang an ihrer Seite hatte . Für eine kleine Parade vor dem Buckingham Palace hatten manche der Fans ihre Tiere nun mit Kronen und Diademen geschmückt und in königliche Kostüme gesteckt.