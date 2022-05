Mit einer riesigen Münze würdigt die britische Münzprägeanstalt Royal Mint das 70. Jubiläum von Elizabeth II. als Königin. Die 15 Kilogramm schwere Münze hat den Angaben zufolge 22 Zentimeter Durchmesser und einen Wert von 15.000 Pfund (etwa 17.600 Euro). Sie sei von einem privaten britischen Sammler in Auftrag gegeben worden, der anonym bleiben wolle, teilte die Royal Mint am Mittwoch mit.

Elizabeth II. amtiert seit dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 als Queen. Zum 70. Jubiläum sind Anfang Juni in London mehrere Großveranstaltungen geplant.

Die Feierlichkeiten beginnen am 2. Juni mit der Parade »Trooping the Colour« im Herzen Londons und sollen mehrere Tage dauern. Gefeiert wird dabei auch der Geburtstag der Queen. Seit dem 21. April ist Elizabeth II. 96 Jahre alt. Zuletzt hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, deswegen ist unklar, an wie vielen Veranstaltungen sie teilnehmen wird.

Ein Palastsprecher sagte Anfang Mai, die Queen werde bei einer Reihe von Veranstaltungen anwesend sein. »Ihre Majestät freut sich auf das Wochenende und wird an den Feierlichkeiten teilnehmen, aber ihre Anwesenheit wird erst kurz vor dem Termin oder sogar erst am Tag selbst bestätigt werden.«