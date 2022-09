7 / 15

Prinz Andrew (l.) neben seinem Bruder Edward. Andrew ist Persona non grata in der königlichen Familie. Virginia Giuffre warf dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. vor, sie als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Im Zuge des Skandals wurden ihm alle militärischen Ränge entzogen. Das erklärt, warum er im Gegensatz zu seinem Bruder in Zivil erschien.