Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Aufmerksam lauschte Elizabeth II. dem Bericht des ehemaligen Patienten Asef Hussain, der einen schweren Verlauf von Covid-19 erlebt hatte und erst seit Kurzem wieder mit Gehhilfe laufen kann. So ein schwerer Verlauf sei bestimmt »eine beängstigende Erfahrung«, sagte die Queen. Auch, weil der Kontakt zu Familienmitgliedern während der Erkrankung eingeschränkt sei.

In dem Videogespräch unterhielt sich das Staatsoberhaupt auch mit medizinischem Personal der neuen »Queen Elizabeth Unit« im Royal London Hospital, dessen Schirmherrin die Königin ist. Die Station zur Behandlung von Covid-Patienten mit 155 Betten wurde in nur fünf Wochen ausgebaut. »Es ist erstaunlich, was getan werden kann, wenn es nötig ist, nicht wahr?«, sagte die Königin.