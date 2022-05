Queen Elizabeth II. hat bei der Royal Windsor Horse Show ihre Pferde persönlich unter die Lupe genommen. Sie zeigte sich am Freitag freudestrahlend bei der traditionellen Veranstaltung im Park ihrer Residenz Schloss Windsor bei London .

Elizabeth, eine getönte Brille tragend, wurde in einem Geländewagen auf das Areal unweit des Schlosses gefahren. Dort sprach sie auf dem Beifahrersitz sitzend durchs offene Autofenster mit mehreren Menschen, bei denen es sich vermutlich um Verantwortliche der Show handelt. Die Königin ist eine Pferde-Liebhaberin und besitzt mehrere Tiere. Einige von ihnen nahmen am Freitag an Wettbewerben teil.