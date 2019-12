Backen an Weihnachten ist fast überall ein Ritus, auch bei der Queen und ihren Thronfolgern: Im Buckingham Palast haben gleich vier Generationen der britischen Royals den weihnachtlichen Christmas Pudding zubereitet, also zumindest so getan.

An dem Foto-Event nahmen neben Königin Elizabeth II. (93) mit Handtäschchen auch die Anzug-tragenden Thronfolger Prinz Charles (71), dessen Sohn William (37) und wiederum dessen sechsjähriger Sohn George teil. William und George belegen aktuell Platz zwei beziehungsweise drei in der Thronfolge.

Der Christmas Pudding ist ein traditionelles britisches Gericht zu Weihnachten, das unter anderem Trockenobst und Nüsse enthält. Während der kleine George den Löffel bei der Zubereitung schwingt, schaut seine Uroma stolz zu - mit ihrer Handtasche in der Hand. Der Buckingham-Palast veröffentlichte am Wochenende die Bilder, die im Musikzimmer des Palastes in London aufgenommen worden sind.

Royale Weihnachten in Sandringham - ohne Harry und Meghan

Die Queen ist an diesem Sonntag ihrer festtäglichen Routine entsprechend zum Sonntagsgottesdienst gegangen. Derweil ist nicht klar, ob ihr Mann Prinz Philip rechtzeitig zu Weihnachten aus dem Krankenhaus entlassen wird. Dort war er am Freitag vorsorglich eingeliefert worden.

Der 98-Jährige befand sich zuvor auf dem Landsitz der Queen in Sandringham, wo die britische Königin und ihre Familie für gewöhnlich Weihnachten verbringen.

Dieses Jahr muss die Queen jedoch auf einen ihrer Enkel und dessen Familie verzichten: Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan wollen dieses Jahr lieber im kleinen Kreis mit ihrem Sohn Archie feiern. Sie haben sich für eine sechswöchige Auszeit nach Kanada zurückgezogen.

Die Royals besuchen normalerweise in Sandringham stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene. Aber auch Harrys älterer Bruder William und dessen Ehefrau Kate hatten Weihnachten schon einmal bei Kates Eltern anstatt in Sandringham verbracht.