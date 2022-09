Die Menschen in Großbritannien haben an diesem Wochenende noch einmal Gelegenheit, sich mit einem Besuch am Sarg von ihrer Monarchin zu verabschieden. Der Sarg von Queen Elizabeth II. ist noch bis Montagmorgen in der Westminster Hall aufgebahrt, bevor das Staatsbegräbnis beginnt.

Der Andrang ist groß: Tausende Trauernde harrten in London aus, um der Königin ihre Ehre zu erweisen. Zeitweise hieß es, die Wartezeit betrage 24 Stunden. »Bitte reisen Sie nicht an, um sich in die Schlange einzureihen«, schrieb die Regierung in einem Liveticker . Inzwischen ist die Wartezeit auf 14 Stunden gefallen.