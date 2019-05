Quentin Tarantino über seine Ehe "Ich habe auf die perfekte Frau gewartet"

Zu fokussiert auf seinen Beruf als Regisseur, zu beschäftigt mit seinen Filmprojekten - Quentin Tarantino hat sich offenbar nie als einen Mann gesehen, der eines Tages heiraten würde. Doch er hat es trotzdem getan: Mittlerweile ist er sechs Monate mit der israelischen Sängerin Daniella Pick verheiratet - und hat seine Meinung über die Ehe offenbar grundlegend geändert.

"Ich kann ehrlich sagen, dass ich darauf nun anders schaue, als ich es vor drei, vier oder sogar zehn Jahren getan hätte", sagte der 56-Jährige bei der Vorstellung seines neuen Films "Once Upon A Time In Hollywood" in Cannes.

Durch seine Hochzeit mit Pick wisse er nun auch, warum er nie zuvor geheiratet habe: "Ich habe auf die perfekte Frau gewartet." Die 35-jährige Pick, die ebenfalls eine Rolle in seinem neuen Film übernahm, begleitete ihn zum Cannes Film Festival.

Im Jahr 2009 soll Tarantino noch in einem Interview gesagt, dass die Regie eines Films Vorrang vor allem anderen in seinem Leben habe. Das sei einer der Gründe gewesen, warum er nie geheiratet hätte. "Ich habe keine Frau. Ich habe kein Kind. Nichts steht mir im Weg", hatte er damals dem Magazin "GQ" gesagt.

