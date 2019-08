Quentin Tarantino weiß genau, warum er erst spät geheiratet hat: "Ich habe auf die perfekte Frau gewartet", sagte er vor drei Monaten über seine Gattin Daniella Pick. Vergangenen November gaben sich der 56-Jährige und die Sängerin das Jawort - nun bleibt das Paar nicht mehr lange zu zweit: Der Regisseur und seine 35-jährige Ehefrau erwarten ihr erstes Kind.

Sie seien "sehr erfreut" mitzuteilen, dass sie ein Baby erwarteten - mehr teilte das Paar laut dem US-Magazin "People" und dem Portal "Entertainment Online" nicht mit.

Pick ist die Tochter des in Israel bekannten Popsängers und Liedtexters Zvika Pick. Sie und Tarantino hatten sich 2009 bei der Filmpremiere von "Inglourious Basterds" in Tel Aviv kennengelernt. Nach sechsjähriger Pause ließ ein Telefonat die Liebe dann wieder neu aufleben, sagte Pick der israelischen Zeitung "Jediot Achronot". Im Jahr 2017 verlobten sich die beiden.

Kurz vor der Hochzeit hatte Tarantino seine jüngste Produktion "Once Upon a Time in Hollywood" abgedreht, die im Mai in Cannes Premiere feierte. Am 15. August startete der Film in deutschen Kinos.

"Once Upon a Time in Hollywood" spielt in Los Angeles im Jahr 1969 vor dem Hintergrund der Ermordung von Sharon Tate durch Anhänger von Charles Manson. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie sind die Hauptdarsteller des Films.