Rafael Nadal hat geheiratet "Abgeschirmte Liebe"

Die spanischen Medien saßen erst Mal auf dem trockenen. Von der Hochzeit des Sportstars Rafael Nadal am Samstag gab es zunächst keine Bilder, nicht einmal in den sozialen Medien. Die meisten der rund 350 Gäste hätten ihre Handys am Eingang abgeben müssen, hieß es. "Abgeschirmte Liebe", titelte die Zeitung "Última Hora".

Nun hat der Sportler der Öffentlichkeit doch gegeben, was sie unbedingt wollte: Bilder seiner Hochzeit. Seine Stiftung verbreitete Fotos, es ist eine Art stille Bestätigung der Hochzeit.

Die Bilder zeigen Nadal mit seiner Frau María Francisca Perelló bei der historischen Festung Sa Fortalesa im Norden Mallorcas. Dort fand die Feier statt. Die Insel ist Nadals Heimat: Er stammt aus der Gemeinde Manacor.

Der 33-Jährige und die zwei Jahre jüngere Braut gaben sich laut Medienberichten das Ja-Wort vor den Augen von Altkönig Juan Carlos. Unter den Gästen waren auch zahlreiche Tennisprofis, darunter die Spanier Feliciano López, Pablo Andújar, David Ferrer und Marc López, mit dem Nadal 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold gewonnen hatte.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Die in der Nähe der Festung postierten Journalisten sahen viele Gäste aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen nur aus der Ferne. Juan Carlos winkte den Medienvertretern aus dem Inneren seines Fahrzeugs freundlich zu, wie die Zeitung "ABC" schrieb.

Nadal und die ebenfalls aus Manacor stammende Mery sind seit mindestens 14 Jahren ein Paar. Beim ersten French-Open-Sieg des Spaniers im Juni 2005 zeigten sie sich erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Nadal ist mit 19 Grand-Slam-Titeln einer der erfolgreichsten Tennisspieler überhaupt.