Nun bestätigte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, in einem Interview mit RTL , dass der Konzertabbruch in Mannheim wegen einer Überdosis Lachgas erfolgte. »Das gab es damals an jeder Ecke zu kaufen und ich bin da über einen Bekannten reingerutscht«, so der Rapper.