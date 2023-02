In ihren 2010 veröffentlichten Memoiren (»Raquel: Beyond the Cleavage«) schaute sie auf ihre ikonische Rolle als das leicht bekleidete Höhlenmädchen Loana in »Eine Million Jahre vor unserer Zeit« zurück. Der Film und die Werbeposter mit Welch im knappen Fell-Bikini hätten ihr Leben auf einen Schlag verändert. Plötzlich sei sie nur noch ein Sexsymbol gewesen. Sie sei ins Rampenlicht katapultiert und über Nacht zu Super-Starruhm gekommen, sagte Welch im Jahr 2010 der »Los Angeles Times«. Sie habe das als Chance angesehen, aus der sie das Beste machen sollte.