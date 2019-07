Ruhm führt meist zu Geld, viel Geld führt meist zu Reichtum - so weit, so klar. Aber was macht man als Star mit seinem Vermögen? Vermehren, indem man klug investiert? Alles verprassen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen? Oder gar nicht weiter drüber nachdenken?

Popsänger Rea Garvey bevorzugt letztere Option, wie er nun im Radiointerview mit Barbara Schöneberger sagte. Ob er gut mit Geld umgehen könne, wollte die Entertainerin wissen - seine Antwort: "Jein." Er sammele zwar seit Langem alle seine Quittungen, "aber ich hasse das. Ich würde das so gerne loslassen."

"Ich bin überhaupt nicht sparsam. Ich lasse es eher fließen", sagte Garvey in Schönebergers Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau", die am Samstag ausgestrahlt wird. Wenn er gut verdiene, gebe er das Geld auch wieder aus: "Ich investiere nicht in Fonds, ich investiere ins Leben, denn ich habe eine große Familie. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, nicht reich zu sterben. Ich finde, das ist die größte Verschwendung."

Geld macht Garvey zufolge ohnehin nicht zwangsläufig glücklich: "Ich habe keine Angst vor dem Leben", sagte er. "Ich hatte schon sehr lange kein Geld und kam immer über die Runden." So arbeitete er in der Vergangenheit beispielsweise in einem Schlachthof, in einem Callcenter und als Torfstecher.

Dem Künstler ist vor allem eine ausgewogene Work-Life-Balance enorm wichtig: "Natürlich verdienst du mehr, wenn du acht statt vier Konzerten gibst - dann hast du aber auch vier Tage weniger mit deiner Familie. Ich kenne unglaublich erfolgreiche Menschen, die so unglücklich sind."