»Seine Reputation, ein essenzieller Teil der Marke, die ihm Arbeit verschafft, ist ruiniert«, sagte Becker-Anwalt Laidlaw nach dem Urteil. Becker sei nicht nur in »Ungnade gefallen«, sondern auch öffentlich gedemütigt worden. Der frühere Wimbledonsieger hat nun 28 Tage Zeit, um gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. Nach dem Prozess wurde er umgehend in Gewahrsam genommen.

Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) , äußerte sich am Rande des ATP-Turniers in München mitgenommen. »Wenn wir etwas für ihn tun können, werden wir das machen. Er hat viel geleistet für den DTB«, sagte von Arnim bei Sky: »Was er auf dem Tennisplatz geleistet hat, wird für immer einmalig sein. Das Urteil ist zu akzeptieren, aber ich bin geschockt.«

Der Meteorologe Jörg Kachelmann, der sich in der Vergangenheit selbst einem Prozess stellen musste, jedoch 2011 vom Vorwurf der Vergewaltigung einer Frau freigesprochen wurde, kommentierte das Urteil gegen Becker auf Twitter. »Ich hätte ihm gewünscht, dass ihm das erspart bleibt. Ich hoffe, dass alle seine Nächsten weiter zu ihm halten«, schrieb Kachelmann. Später ergänzte er, dass es sich um »einen rein empathischen Tweet« gehandelt habe, »der in keiner Form das Strafmass in Zweifel stellt noch das klein macht, was er getan hat«.