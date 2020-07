Ferienfreizeit in Rheinland-Pfalz 20 Kinder bei Unfall mit Pferden verletzt

Bei einem Ausritt im Wald gerieten die Pferde plötzlich in Panik: Mehrere Kinder haben sich auf einer Ferienfreizeit Verletzungen zugezogen - zwei mussten per Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen werden.