Sie werde ihren langjährigen Serienpartner sehr vermissen, schrieb «Law & Order»-Schauspielerin Mariska Hargitay auf Instagram. »Ruhe in Frieden Richard«, hieß es in einem Tweet von Schauspieler und Regisseur Henry Winkler (77), ein Cousin des Verstorbenen.

Belzer, der in den 1970er Jahren als Komiker in der Sketch-Show »Saturday Night Live« mitwirkte, hatte auch Nebenrollen in Filmen wie »Fame – Der Weg zum Ruhm«, »Scarface« und »Fegefeuer der Eitelkeiten«. Bekannt wurde er in den 1990er Jahren in der Rolle des Ermittlers John Munch in über 300 Folgen der Hit-Serie »Law & Order: Special Victims Unit«. Bis 2016 spielte er den zynischen Cop bei einer Sondereinheit für Sexualdelikte in New York.