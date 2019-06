Rihanna über Privatleben: P wie Pause

Mehr als 100 Millionen Tonträger hat Rihanna verkauft. Das macht sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit. Manch einer würde sich entspannt zurücklehnen. Nicht so die 31-Jährige: Mit "Oceans's 8" kam sie vergangenes Jahr in ihrer ersten Hauptrolle in die Kinos und auch als Designerin feiert sie Erfolge. Sich bei all dem Stress Zeit für sich selbst zu nehmen, das habe Rihanna erst einmal lernen müssen, sagte sie im Gespräch mit dem US-Magazin "Interview".

"Die eigene psychische Gesundheit hängt davon ab", sagte die Sängerin. Dass habe sie aber erst in den vergangenen Jahren verstanden. "Wenn du unglücklich bist, dann bist du auch unglücklich während du Dinge machst, die du eigentlich liebst", sagte sie. Ihre Arbeit habe Rihanna immer als ihre Bestimmung gesehen. Deshalb wolle sie nicht, dass diese ihr lästig werde.

"Viel zu fokussiert auf meine Karriere"

Rihanna führte das Interview am Telefon auf Barbados. Sie war auf ihre Heimatinsel geflogen, um mit Freunden und Familie das Konzert eines Kindheitsidols zu sehen. "Diese Momente sind flüchtig", sagte sie, deshalb habe sie sich Zeit dafür eingeräumt.

Schauspielerin Sarah Paulson, die das Interview führte, verstand Rihanna nur zu gut. "Mit 31 war ich viel zu fokussiert auf meine Karriere - ich ging nicht zu Hochzeiten oder Beerdigungen und heute bereue ich das", sagte sie. Die beiden Frauen kennen sich von den Dreharbeiten zu "Ocean's 8".

Als sie eine neue Beziehung begann, sagte Rihanna, verstand sie: "Ich muss mir hierfür Zeit nehmen." Deshalb sind heute in ihrem Kalender zwei, drei Tage am mit einem großen "P" versehen. Das bedeutet: "Persönliche Tage". Die P's haben eine andere Farbe als die restlichen Einträge, erzählt Rihanna. An solchen Tagen ziehe sie sich aus den Geschäften raus - soweit es eben gehe. E-Mails beantwortet sie wohl trotzdem noch.