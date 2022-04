Hochschwangere Rihanna auf »Vogue«-Cover »Mein Körper leistet gerade unglaubliche Dinge, und ich werde mich dafür nicht schämen«

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Anfang Februar hatte Rihanna ihre Schwangerschaft bekannt gegeben – mit einem Bauchfrei-Shooting im winterlichen New York. Für sie und ihren Partner, US-Rapper A$AP Rocky, ist es das erste Kind. Seitdem hat Rihanna immer wieder mit ihren Auftritten für Schlagzeilen gesorgt. Zur Gucci-Modenschau in Mailand kam sie beispielsweise in einem Crop-Top aus Spitze und Latex, kurz darauf war sie in Paris in einem pinken Leder-Minikleid zu sehen. Anfang März titelte die »Vogue« nach einem Auftritt Rihannas bei der Dior-Modenschau in Paris: »Ein durchsichtiges Dior-Kleid ist Rihannas bisher sensationellster Umstandslook«.