Pop-Superstar Rihanna und ihr Freund A$AP Rocky haben Medienberichten zufolge ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Das Baby, ein Junge, sei bereits am 13. Mai in Los Angeles auf die Welt gekommen, berichtete das Promi-Portal »TMZ« am Donnerstag. Auch das Magazin »People« bestätigte, das Rihanna Mutter geworden sei. Der Name des Neugeborenen ist noch nicht bekannt.