Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper mit dem Gesetz in Konflikt gerät: Der im New Yorker Stadtteil Harlem aufgewachsene Musiker war 2019 nach einem gewalttätigen Vorfall in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt worden. Er saß rund vier Wochen in Untersuchungshaft, um eine längere Gefängnisstrafe kam er jedoch herum. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung in Stockholm, bei der der Rapper und zwei seiner Begleiter einen Mann auf der Straße zusammengeschlagen hatten.

Privat sorgte A$AP Rocky zuletzt für positivere Schlagzeilen: Er und Rihanna wurden im Mai Eltern.