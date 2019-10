Robert De Niros Firma verklagte eine Mitarbeiterin wegen Veruntreuung und Binge-Watching während der Arbeitszeit auf sechs Millionen Dollar. Sechs Wochen später hat die jahrelange Beschäftigte des Schauspielers ihrerseits Klage eingereicht - und verlangt zwölf Millionen Dollar von dem Hollywood-Star.

Die 37-Jährige wirft Robert De Niro in der in Manhattan eingereichten Klageschrift vor, sie sexistisch und herablassend behandelt zu haben. Der 67-Jährige habe sexuell abfällige Kommentare gemacht, sei ausfallend geworden. De Niro habe die Frau mitunter gebeten, ihn am Rücken zu kratzen, ihm Krawatten oder Kragen zu richten und ihn zu wecken.

"De Niro hat oft Tiraden gegen Frau Robinson abgelassen, während er betrunken war", heißt es in der Klage. Er habe sie verunglimpft, beschimpft, gemobbt. ''De Niro machte vulgäre, anzügliche, und genderstereotype Kommentare an Ms. Robinson." Er habe mit ihr auch über ein Viagra-Rezept gescherzt.

Wer rächt sich an wem?

In der Klage von De Niros Firma gegen die Frau geht es wiederum unter anderem um exzessives Fernsehgucken während der Arbeitszeit. Gerichtsunterlagen zufolge wirf Canal Productions der Frau vor, binnen vier Tagen 55 Folgen der Serie "Friends" an ihrem Arbeitsplatz geschaut zu haben. In einem ähnlich langen Zeitraum habe sie sich zwanzig Folgen "Arrested Development" sowie zehn Folgen "Schitt's Creek" angesehen.

Zudem soll sie Geld ihres Arbeitgebers für private Zwecke ausgegeben haben. Über zwei Jahre soll sie mehr als 20.000 Dollar in Restaurants und etwa 32.000 für Uber- und Taxifahrten ausgegeben zu haben. Auf persönlichen Reisen soll sie Millionen von De Niros Vielfliegermeilen verbraucht haben.

Die Frau, die zunächst als Assistentin, später als "Vice President" für Produktion und Finanzen bei Canal Productions tätig war, will ihrer Klage dennoch nicht als Racheakt verstanden wissen. Sie habe bereits nach ihrem Ausscheiden aus der Firma rechtliche Schritte gegen De Niro angekündigt gehabt. Die Klage gegen sie habe ihr Leben wiederum nachhaltig beeinträchtigt.