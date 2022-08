Als junger Mann war Eden beim Militär. Später lebte er als Musiker in Paris, zog dann nach West-Berlin. In den 1950ern eröffnete er in der Frontstadt des Kalten Krieges seinen ersten Jazzklub. Filmemacher Peter Dörfler dokumentierte das bewegte Leben Edens in seinem Film »The Big Eden«, der bei der Berlinale lief.