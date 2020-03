Ronaldinho in Haft Eigentor eines Weltfußballers

Am Wochenende feiert Brasiliens Ex-Fußballprofi Ronaldinho seinen 40. Geburtstag - in einem Knast in Paraguay. Er wurde bei der Einreise mit gefälschtem Pass erwischt. Einer seiner Anwälte behauptet, sein Mandant sei gar nicht kriminell, sondern einfach nur dumm.