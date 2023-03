Coco war das zweite Kind mit seiner Ehefrau Storm. Die älteren drei Kinder stammen aus einer früheren Ehe mit dem irischen Model Yvonne Connolly, die 2012 scheiterte.

Wer die Mutter des Enkelkindes ist, ist nicht bekannt, wie unter anderem »Bunte« und »Gala« berichteten. Jack Keating schütze seit seiner Teilnahme an der britischen Version der Dating-Show »Love Island« sein Privat- und Liebesleben.

Ronan Keating wurde in den Neunzigern mit der irischen Boyband Boyzone bekannt. Danach startete er eine Solokarriere. Mit seinem Hit »When You Say Nothing at All«, der auch im Filmklassiker »Notting Hill« vorkommt, wurde Keating weltweit berühmt. In Großbritannien landeten drei Alben (»Ronan«, »Destination«, »Songs for My Mother«) auf Platz eins der Charts. Das letzte Album veröffentlichte der Musiker im November 2021 (»Songs from Home«).