Ronan Keating wird zum fünftem Mal Vater "Es ist wirklich aufregend"

Der irische Sänger Ronan Keating erwartet das zweite Kind mit seiner Ehefrau. "Storm und ich bekommen ein Baby! Es ist wirklich aufregend", sagte der 42 Jahre alte Sänger dem Londoner Radiosender Magic FM.

Beide Keatings teilten die Neuigkeiten auch auf Instagram. "Noch ein kleiner Keating unterwegs", steht unter einem Foto, das den zweijährigen Sohn Cooper zeigt, als dieser den leicht gewölbten Bauch seiner Mutter küsst.

Wann das Kind zur Welt kommen soll, verriet das Paar nicht. Für Keating wird es bereits Kind Nummer fünf. Mit seiner ersten Ehefrau, dem irischen Model Yvonne Connolly, hat er bereits Jack, 20, Missy, 18, und Ali, 14.

Ronan Keating gelang in den Neunzigerjahren mit der irischen Band "Boyzone" der Durchbruch. Nach der Jahrtausendwende feierte er dann als Solokünstler große Erfolge. In Großbritannien landeten drei Alben ("Ronan", "Destination", "Songs for My Mother") auf Platz eins der Charts. Zuletzt veröffentlichte der Musiker vor drei Jahren ein Album ("Time of My Life").