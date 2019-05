Prinz Harry und Herzogin Meghan haben am Mittwoch erstmals ihren kleinen Sohn öffentlich vorgestellt. Die Mutter zeigte sich begeistert von dem Familienzuwachs: "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich", sagte Meghan im Schloss Windsor.

Die Elternschaft sei ein "Traum", schwärmte das Paar. Auf die Frage, wem das Kind am meisten ähnele, sagte Prinz Harry: "Sein Aussehen verändert sich jeden Tag, also wer weiß?"

Den Namen des kleinen Jungen verriet das Paar zunächst nicht. "Baby Sussex", wie der Junge bisher genannt wurde, war am vergangenen Montag zur Welt gekommen. Der kleine Royal wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm. Der Junge steht an siebter Stelle in der Thronfolge - direkt nach seinem Vater.

Der jüngste Royal ist das achte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. und der vierte Enkel von Prinz Charles. Der 70-jährige Thronfolger und seine Frau Camilla (71) sind auf gerade auf Deutschlandreise.