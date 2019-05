Der britische Thronfolger Prinz Charles ist in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Steinmeier übergab dem Prinzen einen Teddy für dessen viertes Enkelkind. Unter gespannter Beobachtung der Royal-Fans weltweit war der Sohn von Prinz Harry und Meghan war am Montag zur Welt gekommen.

Er könne nicht erfreuter sein, ließ Charles angesichts der gestrigen Geburt des jüngsten Royals wissen. Er freue sich sehr drauf, seinen vierten Enkel nach seiner Rückkehr zu sehen. Sie sei "sehr begeistert" sagte Camilla angesichts des Familienzuwachses.

Strampler mit Ampelmännchen

Als weiteres Mitbringsel für das noch namenlose Kind der Herzogin und des Herzogs von Sussex gab es einen Strampelanzug mit grünem Ampelmännchen - einem bei Berlin-Touristen sehr beliebtem Motiv. Camilla versprach, den Teddy, das Outfit sowie einen blauen Ballon mit der Aufschrift "It's a boy" mit nach London zu nehmen und den frischgebackenen Eltern zu übergeben.

Der kleine Junge befindet sich gerade mit seiner Mutter Meghan, seinem Vater Prinz Harry und seiner Großmutter Doria Ragland im Frogmore Cottage in Windsor, wo das Paar unter anderem seinen Hochzeitsempfang veranstaltet hatte. Der jüngste Spross der Royals wird wohl noch in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert.

Das knapp 3,3 Kilogramm schwere Kind steht an siebter Stelle in der Thronfolge - direkt nach seinem Vater. Welchen Namen es bekommen wird, ist noch nicht bekannt. In Wettbüros wurde am häufigsten auf Arthur, Philip, Albert, Alexander und James getippt.

Themen des Treffens mit Steinmeier waren der Brexit sowie die Wohnungsbaupolitik. Der Brexit sei "Teil des Kontexts", inhaltlich spiele das Thema beim Besuch aber "keine große Rolle", hatte der britische Botschafter, Sir Sebastian Wood, erklärt. Die Reise des Thronfolgers werde vor allem im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen.

Gedenken an das Ende der Berliner Luftbrücke

Das Paar war am Dienstag zu einem viertägigen Deutschlandbesuch eingetroffen und hatte vor Steinmeier schon Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Die Royals bleiben bis Freitag, geplant sind weitere Termine in Leipzig und München sowie der Besuch das Wörlitzer Gartenreich in Sachsen-Anhalt.

Zusammen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller legten sie am Luftbrückendenkmal einen Kranz nieder. Das meterhohe Denkmal war 1951 eingeweiht worden und erinnert an die Opfer der Luftbrücke 1948/49, darunter auch Dutzende Briten. Auf dem Luftweg hatten Amerikaner, Briten und Franzosen mehr als zwei Millionen Einwohner der Berliner Westsektoren mit Kohle und Lebensmitteln versorgt. Am 12. Mai 1949 hob die Sowjetunion schließlich die Blockade der Stadt auf. Wenn sich dies an diesem Sonntag zum 70. Mal jährt, ist in Berlin eine große Jubiläumsfeier geplant.

Danach besuchten Charles und Camilla das Brandenburger Tor, wo sie sich unter die Menge mischten. Am Abend steht ein Empfang der britischen Botschaft anlässlich des Geburtstags von Queen Elizabeth II. an.

Für Camilla ist es der erste offizielle Deutschlandbesuch seit etwa zehn Jahren. Charles kam laut Königshaus bereits mehr als 30-mal privat und offiziell in die Bundesrepublik.