Herz studierte in Genf, München und Köln Jura. 1974 wurde sie zur Richterin am Amtsgericht Köln vereidigt, zwei Jahre später übernahm sie den Vorsitz des Jugendschöffengerichtes.

Ruth Herz war laut »Frankfurter Rundschau« auch auf akademischem Feld erfolgreich. Am Birkbeck College der University of London hatte sie eine Gastprofessur. Als Visiting Fellow lehrte sie an der Princeton University, als Research Associate an der Universität von Oxford.