Bei Fans des kanadischen Schauspielers Ryan Gosling hatten erste Fotos vom Dreh des »Barbie«-Films mit der Kollegin Margot Robbie bereits Begeisterung ausgelöst. Gosling spielt in dem ersten Realfilm über die wohl bekannteste Puppe der Welt den Barbie-Gatten Ken. Am Set zeigte sich der 41-Jährige dafür in schrillen Neonlooks und mit platinblondem Haar etwa beim Inlineskaten.