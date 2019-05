Im Jahr 2006 gaben sich Pamela Anderson und Kid Rock gleich dreimal das Jawort: in Saint-Tropez, Beverly Hills und Nashville. Dennoch reichte die Schauspielerin schon nach wenigen Monaten die Scheidung ein. Schon damals gab es Berichte, dass "Borat" der Grund für das Ende der Ehe gewesen sei.

Anderson hatte in der Scheindokumentation von Sacha Baron Cohen sich selbst gespielt. In einer Szene versucht Borat, sie in einen "traditionellen Ehesack" zu zwingen, um sie als seine Braut mit nach Kasachstan zu nehmen. Ihr damaliger Ehemann soll von Andersons Auftritt alles andere als begeistert gewesen sein und sie beleidigt haben, hieß es. Daraufhin habe sie Konsequenzen gezogen und sich getrennt.

Nun, mehr als zehn Jahre später, hat sich Cohen im "Daily Beast"-Podcast "The Last Laugh" zu den Gerüchten geäußert - und die Geschichte bestätigt. Nach der Vorführung des Films habe er Anderson geschrieben und gefragt, was Kid Rock von dem Film halte. "Er lässt sich scheiden", antwortete Anderson. Ihre Antwort auf die Frage nach dem Grund, habe Cohen zunächst für einen Scherz gehalten: "Der Film."

Wenige Wochen später hätten sich Anderson und Kid Rock dann tatsächlich scheiden lassen und als einen Trennungsgrund "Borat" angegeben - sagt zumindest Cohen.