Neills langjährige Schauspielkarriere hatte in den Siebzigerjahren begonnen. Er übernahm dutzende Rollen in Film und Fernsehen, etwa in der Serie »Peaky Blinders« sowie den Filmen »Jagd auf Roter Oktober« und »Das Piano«. In »Jurassic World: Ein neues Zeitalter« spielte er zum wiederholten Mal die Rolle des Paläontologen Dr. Alan Grant.