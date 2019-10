Für den britischen Schauspieler Sam Riley ist es nicht ausgeschlossen, wegen des Brexits Deutscher zu werden. Der 39-Jährige lebt mit seiner Frau, der Schauspielerin Alexandra Maria Lara, und dem gemeinsamen Sohn Ben in Berlin.

"Als ich hierher kam, hätte ich nie gedacht, dass ich mich mal fragen würde, ob ich meine Staatsangehörigkeit ändern sollte. Ich verspüre da eine große Scham", sagte Riley in einem Interview der "Berliner Morgenpost". "Aber wenn ich wählen muss, dann werde ich deutsch." Er werde immer ein Yorkshirer sein, aber mit europäischem Pass.

Riley lernte Lara vor zehn Jahren bei den Dreharbeiten zum Film "Control" kennen, der vom Leben des Joy-Division-Sängers Ian Curtis handelt. Er ist vor allem aus sogenannten Arthouse-Dramen bekannt, die ohne großes Budget gedreht werden. In "Maleficent", der Realverfilmung des Disney-Trickfilmklassikers "Dornröschen", spielte Riley aber auch schon neben Hollywoodstar Angelina Jolie. Am Donnerstag kommt "Maleficent 2: Mächte der Finsternis" ins Kino.

"Der Brexit ist ein großer Betrug", sagte Riley. Die Diskussion über den EU-Austritt Großbritanniens mache ihn und seine Familie sehr traurig, er sei ein großer Fan von Europa. "Berlin ist Heimat. Wenn ich hier lande, denke ich, ich kehre zurück. Wenn ich in England bin, kommt mir das sehr vertraut vor, aber es fühlt sich nicht mehr heimisch an", sagte der Schauspieler.

An die Bekanntheit seiner Frau in Deutschland musste sich Riley nach eigener Aussage zunächst gewöhnen. "Als wir dann erstmals zusammen über den Ku'damm liefen, rannte ein Typ wegen ihr buchstäblich gegen einen Laternenpfahl. Das hat mich sehr beeindruckt", sagte der Schauspieler. Er sei davor noch nie mit einer so berühmten Frau ausgegangen. "Ich fand das ganz attraktiv. Ich meine, wie viele deutsche Filmstars hat sie schon geküsst?"