Prüfung erst »inkognito« erfolgreich

Erst als sie die Prüfung »inkognito« in einem abgelegenen Ort in Wales erneut versucht habe, sei sie erfolgreich gewesen, so die Sängerin.

Fox hatte schlagartig Bekanntheit erlangt, als sie 1983 – im Alter von 16 Jahren – mit nacktem Oberkörper für das britische Boulevardblatt »Sun« gemodelt hatte. Daraufhin wurde sie eines der erfolgreichsten Pin-up-Girls Großbritanniens. Ab 1986 landete sie mit Songs wie »Touch Me (I Want Your Body)« und »Nothing's Gonna Stop Me Now« auch in den deutschen Charts.