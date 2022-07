Was Marin bei Ruisrock gemacht hat, welche Bands sie sich angehört, wie viel Dosenbier sie getrunken und wie viele Moshpits sie unverletzt überstanden hat, ist nicht bekannt. Hatte sie dafür vielleicht sogar Sicherheitspersonal dabei? Das finnische Portal MTV Uutiset weiß immerhin zu berichten, dass Marin in dieser Lederjacke schon bei einem Staatsbesuch in Schweden gesehen worden sein soll.

Man stelle sich das mit Marins deutschem Pendant vor. Bundeskanzler Olaf Scholz in Lederjacke bei Rock am Ring? Undenkbar. Marin inszeniert sich als coole, junge Regierungschefin. Ihr offenbar privater Besuch bei Ruisrock ist dann doch nicht so privat, dass sie nicht ein Foto vom Festival posten lassen könnte.