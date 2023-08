Der Kater wurde in »And Just Like That...« als Shoe bekannt. »Wenn er euch bekannt vorkommt, liegt das daran, dass er es ist«, so Parker. Tatsächlich heißt das Tier allerdings anders: Die Schauspielerin postete auf Instagram Fotos von dem Tier und schrieb: »Sein Name hinter der Kamera ist Lotus.« Er und seine Geschwister hätten alle »botanische Namen« erhalten, als sie als Neugeborene von der Tierschutzorganisation Connecticut Humane Society gerettet worden seien.