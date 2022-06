Die verkleinerte »Sex and the City«-Besetzung ohne Cattrall kam trotzdem für eine Neuauflage der Serie zusammen: »And Just Like That...«. Dazu sagte Parker in dem Podcast: »Wir haben sie nicht gefragt, ob sie dabei sein will, weil sie klargemacht hat, dass sie das nicht will und es hat sich auch für uns nicht mehr gut angefühlt«.

Parker kritisierte auch die Medien in dem Interview. Es sei ständig die Rede von einem »Catfight« gewesen, also einem »Zickenkrieg«. Das sei falsch, es habe keinen Kampf gegeben. »Es gab eine Person, die geredet hat.«

Cattrall, 65, und Parker, 57, spielten in sechs Staffeln der Serie »Sex and the City« die engen Freundinnen Samantha Jones und Carrie Bradshaw. Die Serie lief von 1998 bis 2004 auf HBO und gewann mehrere Emmys. In den Folgejahren wurden auch Filme produziert.