Scarlett Johansson gilt als bestbezahlteste Schauspielerin der Welt. Doch der Weg dorthin war für die 34-Jährige offenbar alles andere als leicht. Mit Anfang 20, zu Beginn ihrer Karriere, habe sie den Eindruck gehabt, dass sie immer nur für einen bestimmten Typ Frau gecastet worden sei, sagte sie in einem Gespräch mit dem "Hollywood Reporter". "Ich wurde auf eine Art hypersexualisiert."

Für die Leute in der Branche schien das damals okay gewesen zu sein, sagte die amerikanisch-dänische Darstellerin, die durch die Verfilmung des Romas "Der Pferdeflüsterer" mit Robert Redford international bekannt wurde. Dabei sei das nie ihr eigenes Verständnis von sich und der Schauspielerei gewesen.

Für einige Menschen in der Filmbranche habe dieses Bild offenbar ganz gut gepasst, sagte Johansson. Es sei für sie jedoch schwer gewesen, aus dieser Nische wieder heraus zu kommen. Sie habe zwischenzeitlich sogar darüber nachgedacht, den Job zu wechseln.

"Das Klima heute ist so anders"

Geholfen hat ihr schließlich eine Rolle in einem Theater am Broadway. Das Arthur-Miller-Stück habe ihren Zugang zur Schauspielerei stark geprägt. "Es hat meine Verständnis von Arbeit komplett verändert." Es habe ihr zunächst zwar Angst gemacht, sei aber auch befreiend gewesen - denn durch das Theater habe sie jede Nacht in der gleichen Rolle die Chance gehabt, sich neu zu erfinden und an sich zu arbeiten.

Inzwischen haben sich Scarlett Johansson zufolge auch Zugang und Einfluss von Frauen in der Theater- und Filmbranche gewandelt. "Das Klima heute ist so anders, es gibt heute so viele tolle Möglichkeiten für Frauen jeden Alters, verschiedene Rollen zu spielen."

Womöglich liegt es daran, dass auch Johanssons Stellung in der Branche eine andere ist. Schätzungen des Wirtschaftsmagazins "Forbes" zufolge verdient sie mehr als jede andere Schauspielerin auf der Welt. Laut der Erhebung kam sie zwischen Juli 2018 und Juni 2019 auf Gesamteinnahmen von rund 56 Millionen Dollar.