Der mit 90 Jahren gestorbene Schauspieler Michael Degen soll posthum für sein Lebenswerk geehrt werden. Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) will ihn auch nach seinem Tod mit einem Ehrenpreis auszeichnen. Degens Leben und Werk stünden »einzigartig und exemplarisch in unserer Theater-, Film- und Fernsehlandschaft«, teilte der Verband in Berlin mit .