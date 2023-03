Während diese Ehe nach sieben gemeinsamen Jahren geschieden wurde, hielt die Beziehung zum Talent-Agenten Toth deutlich länger: Ihre Trennung verkündeten die beiden kurz vor ihrem zwölften Hochzeitstag.

Witherspoon stand bereits als Teenager vor der Kamera. Weltweit bekannt wurde sie als aufstrebende Blondine in der Komödie »Natürlich blond!«. 2006 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihren Auftritt als Sängerin June Carter Cash in »Walk the Line«.